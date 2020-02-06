Счетная палата раскритиковала работу ушедшего правительства Дмитрия Медведева

Аудиторское ведомство опубликовало отчет на своем сайте. Из документа следует, что работа шла не по плану, — пишет газета «Коммерсантъ».

Претензии Счетной палаты к ушедшему правительству справедливы, но на самом деле проблемы намного глубже, чем просто неэффективность конкретных людей и министерств, — такое мнение в интервью «Эху» высказал профессор РАНХиГС Владимир Климанов.

Климанов добавил, что для нынешнего правительства важно учесть проблемы, выявленные Счетной палатой.

Негативный отзыв контрольного органа о правительстве Дмитрия Медведева – это заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о симпатии к премьеру Михаилу Мишустину и его кабинету. Такое мнение радиостанции «Эхо Москвы» высказал политолог Глеб Павловский.

Павловский добавил, что Кудрин и раньше выступал с критикой правительства Медведева, но не в таких масштабах.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя отчет Счетной палаты, сказал, что материал нужно проанализировать, и новое правительство этим займется.