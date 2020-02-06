Новое правительство проанализирует доклад Счетной палаты о деятельности исполнительных органов за предыдущие годы

Новое правительство проанализирует доклад Счетной палаты о деятельности по итогам аудита федеральных исполнительных органов за предыдущие годы. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, переданы ли итоги доклада главе государства. Ранее сообщалось, что Счетная палата выявила неэффективность системы стратегического планирования, которая была при Дмитрии Медведеве.