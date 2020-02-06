Новое правительство проанализирует доклад Счетной палаты о деятельности исполнительных органов за предыдущие годы

Новое правительство проанализирует доклад Счетной палаты о деятельности по итогам аудита федеральных исполнительных органов за предыдущие годы. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, переданы ли итоги доклада главе государства. Ранее сообщалось, что Счетная палата выявила неэффективность системы стратегического планирования, которая была при Дмитрии Медведеве.
2020-02-06T13:30:00+03:00
2020-02-06T13:34:12+03:00
https://echo.msk.ru/news/2583326-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:30, 06 февраля 2020
Загрузка комментариев...