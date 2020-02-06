МИД России признал факт гибели в Сирии российских и турецких военных специалистов

Дипломаты при этом не уточняют ни дату, ни обстоятельства произошедшего. Неизвестно и число погибших. В сообщении МИДа говорится, что в середине января военные пробовали ввести на севере Сирии режим тишины, однако подверглись атаке террористов.

В Кремле сегодня отказались комментировать эти сообщения.