Законопроект, направленный против завышения цен аптечными сетями, внесут в Госдуму в ближайшие дни

Об этом рассказал первый зампред фракции единороссов в нижней палате Андрей Исаев.
Исаев добавил, что законопроект в настоящий момент концептуально одобрили, и он проходит процесс доработки с участием ФАС, Минздрава и Минпромторга.
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Об этом рассказал первый зампред фракции единороссов в нижней палате Андрей Исаев.
Исаев добавил, что законопроект в настоящий момент концептуально одобрили, и он проходит процесс доработки с участием ФАС, Минздрава и Минпромторга.