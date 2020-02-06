Сотрудники детской больницы в Благовещенске требуют прекратить травлю

Они утверждают, что их несправедливо обвиняют в массовом заражении гепатитом C.

Десятки работников Амурской областной клинической больницы для несовершеннолетних подписали открытое письмо, где сказано, что средства массовой информации, а также контролирующие и следственные органы устроили волну обвинений в адрес медиков, — пишет интернет-издание «Медуза».

Речь идет о многочисленных публикациях, где сказано, что многие пациенты детской больницы заразились гепатитом С из-за нарушения там эпидемиологических правил. Изначально, об этом объявил депутат местного заксобрания Сергей Труш, из-за чего позже было возбуждено уголовное дело.

Врачи написали, что без каких-либо доказательств их с самого начала объявили виновными, а следственные органы теперь подтасовывают факты, чтобы оправдать эти заявления и скрывают информацию, которая могла бы оправдать фигурантов дела. В письме сказано, что люди теперь называют сотрудников больницы убийцами, и специалисты начали уходить с работы.

Также в письме сказано ,что в таких условиях медики не могут продолжать выполнять свою работу, а в регионе многие дети нуждаются в помощи.