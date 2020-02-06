В МИДе сообщили о гибели в Сирии российских и турецких военных специалистов

Речь идет о ситуации в провинции Идлиб, но подробности не уточняются.

После попытки ввести «режим тишины» в Идлибе, которая была предпринята в середине января, террористические группировки нарастили свою активность. За две последние недели месяца было совершено больше тысячи нападений, сообщает российский МИД. За пределами зоны деэскалации счет погибших среди сирийских военных и мирных жителей уже идет на сотни. Также погибли российские и турецкие военные специалисты, но количество жертв и обстоятельства их смерти дипломаты не уточняют. С помощью беспилотников террористы продолжают атаковать и российскую базу «Хмеймим», говорится в сообщении МИДа.

Журналисты обратились за комментарием к пресс-секретарю президента Владимира Путина Дмитрию Пескову, но тот отказался говорить о гибели военных и посоветовал задать вопрос представителям МИДа или Минобороны.

Турция обвиняет в нападениях в Идлибе режим президента Сирии Башара Асада, которого поддерживает Москва. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не исключил, что лидеры России и Турции могут встретиться для обсуждения ситуации в Идлибе.