Врачи амурской детской больницы призвали прекратить травлю из-за сообщений о массовом заражении детей гепатитом С

Врачи амурской областной детской больницы призвали прекратить травлю из-за сообщений о массовом заражении детей гепатитом С. В своем Инстаграме лечебное учреждение опубликовало открытое письмо сотрудников. Они говорят, что сложившаяся вокруг благовещенской больницы ситуация напоминает травлю со стороны СМИ, следственных и контролирующих органов. Медики пишут, что вынуждены защищаться, поскольку не могут в полной мере выполнять свои обязанности. Они отрицают, что заражали детей, и утверждают, что история началась с, как они говорят, «грязного пиара» со стороны местного депутата. Сотрудники больницы говорят о бесконечных проверках и о невыполнимых предписаниях Роспотребнадзора, а также об увольнении специалистов из-за оскорблении со стороны родителей заболевших детей.
2020-02-06T12:31:00+03:00
2020-02-06T12:32:09+03:00
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12:31, 06 февраля 2020
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