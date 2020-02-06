В здание Никулинского суда в Москве бросили предположительно коктейль Молотова

Решается вопрос о возбуждении головного дела, — сообщает источник агентства Интерфакс. В суде подтвердили, что был пожар. Там также сказали, что на месте происшествия работают сотрудники полиции. По данным источников, пожарные установили, что кто-то разбил окно на первом этаже в кабинете судебных заседаний и кинул бутылку с зажигательной смесью.