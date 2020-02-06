Умер сын экс-президента Киргизии Аскара Акаева

Тело Айдара Акаева было найдено в элитном поселке на Рублевке, причиной смерти стала остановка сердца.

Айдар Акаев умер за несколько дней до своего дня рождения – 10 февраля ему должно было исполниться 44 года. Тело сына экс-президента Киргизии нашли накануне в одном из домов коттеджного поселка «Зеленая лощина» в «Горках-10» на Рублево-Успенском шоссе. По предварительным данным, смерть наступила из-за сердечной недостаточности, рассказал «Интерфаксу» информированный источник. По его словам, остановку сердца мог спровоцировать тромб, но точно подтвердить это нельзя до тех пор, пока не будут получены результаты вскрытия.

Аскар Акаев вместе с семьей покинул Киргизию в 2005 году, когда в стране произошла так называемая «тюльпановая революция». Одной из причин недовольства людей стала победа Айдара Акаева на парламентских выборах от партии власти. После бегства из Киргизии семья получила убежище в России и переехала в Москву.

В Киргизии в отношении Айдара Акаева было возбуждено уголовное дело по обвинению в экономических преступлениях.