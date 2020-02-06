Проект: Чиновники и их окружение владеют на Рублевке недвижимостью, стоимость которой превышает триллион рублей

Бывшие и действующие чиновники и их окружение владеют на Рублевке недвижимостью, стоимость которой превышает триллион рублей. Такие расчеты публикует интернет-издание «Проект».

Журналисты проанализировали несколько тысяч выписок о собственности в самом дорогостоящем районе Подмосковья. Речь идет о поселках вдоль Рублево-Успенского шоссе. Издание выявило около 600 человек, которые работают или работали на госслужбе, в госкомпаниях, имеют родственные или дружественные связи с руководством страны или являются функционерами партии власти.

Общая площадь их участков превышает 10 миллионов квадратных метров. Рыночную стоимость «Проект» оценил в 300 с лишним миллиардов рублей. Вместе с коттеджами – цена вырастает на один миллиард рублей. Это почти два бюджета Московской области.

Среди обитателей Рублевки в материале указаны Валентина Матвиенко, Сергей Чемезов, руководство администрации президента, глава Верховного суда и депутаты Госдумы.

«Проект» также опубликовал карту, на которой указано, где располагаются конкретные резиденции