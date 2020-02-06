В Сирии погибли российские и турецкие военные специалисты, — сообщает МИД нашей страны

В заявлении ведомства говорится, что это произошло в середине января в идлибской зоне деэскалации. Число жертв в министерстве не назвали, лишь сказали, что за последние две недели января было больше тысячи нападений со стороны террористов и сейчас не прекращаются попытки атаковать российскую авиабазу Хмеймим с применением ударных беспилотников, — приводит комментарий МИДа агентство ТАСС.
2020-02-06T12:31:00+03:00
2020-02-06T12:46:21+03:00
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12:31, 06 февраля 2020
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