В Сирии погибли российские и турецкие военные специалисты, — сообщает МИД нашей страны

В заявлении ведомства говорится, что это произошло в середине января в идлибской зоне деэскалации. Число жертв в министерстве не назвали, лишь сказали, что за последние две недели января было больше тысячи нападений со стороны террористов и сейчас не прекращаются попытки атаковать российскую авиабазу Хмеймим с применением ударных беспилотников, — приводит комментарий МИДа агентство ТАСС.