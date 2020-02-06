Суд в Хабаровске заочно арестовал бизнесмена Олега Кана, в прошлом одного из крупнейший добытчиков краба в России

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на адвоката предпринимателя Валерия Фомина. Защитник сказал, что пока не может комментировать это решение, потому что не ознакомился с деталями. В январе Следственный комитет ходатайствовал о заочном аресте Кана в рамках дела об убийстве бизнесмена Валерия Хиденко, который также занимался добычей краба. По версии следствия, Кан был организатором этого преступления. в 2018-м году Кан покинул Россию.