Таганский суд Москвы назначил на 13 февраля рассмотрение дела против компаний Фейсбук и Твиттер

Роскомнадзор обвиняет их в том, что они не отчитались вовремя о переносе персональных данных россиян на российские серверы. Статья, по которой возбуждено административное дело, предусматривает штраф до 6-ти миллионов рублей.

В конце 2018-го года Роскомнадзор потребовал, чтобы Твиттер и Фейсбук хранили данные российских пользователей на территории России. В конце прошлого года глава ведомства Александр Жаров направил в компании запросы с требованием ответить, как они исполняют закон.