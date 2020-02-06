Неизвестный бросил бутылку предположительно с коктейлем Молотова в здание Никулинского суда Москвы

После этого начался пожар, — сообщает РБК со ссылкой на столичное управление МВД. Там уточнили, что это произошло сегодня рано утром. В пресс-службе Никулинского суда, расположенного на Мичуринском проспекте, подтвердили, что было возгорание, но причин не уточнили.