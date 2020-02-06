Система планирования в правительстве Дмитрия Медведева была неэффективной и несбалансированной

К таким выводам пришли аудиторы Счетной палаты.

Система планирования не способствует достижению национальных целей и не обеспечивает решение стратегических задач развития страны, утверждают в ведомстве Алексея Кудрина и приводят следующие данные.

В планы деятельности министерств и ведомств до 2024 года не включена почти половина показателей национальных проектов, сформированных для исполнения майского указа президента Владимира Путина. Ситуация с госпрограммами еще хуже — в планах работы федеральных чиновников отсутствуют три четверти показателей.

Причины неэффективности аудиторы видят в слабом уровне цифровизации. Открытость так и не стала основным принципом работы госслужащих, пишет РБК со ссылкой на результаты работы Счетной палаты, которая проанализировали последние три года работы кабмина.

В отчете говорится, что в 2017 и 2018 годах ни одно из федеральных министерств и ведомств не могло достичь плановых значений всех показателей.

Являются ли выявленные проблемы помехой для работы, предстоит выяснить новому кабинету министров. Отчет Счетной палаты ляжет на стол премьеру и будет направлен в обе палаты парламента, отмечает газета «Коммерсантъ».