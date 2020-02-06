В Мосгордуму внесли законопроект об амнистии по случаю семидесятипятилетия победы во Второй Мировой Войне

Он касается и фигурантов так называемого «московского дела».

Авторы идеи хотят добиться освобождения для людей, которых в последнее время признавали политическими заключенными. Сюда входят и осужденные по обвинениям в участии в несанкционированных митингах, как например активист Константин Котов, и предполагаемые организаторы несогласованных акций, как целый ряд столичных муниципальных депутатов и сотрудников фонда борьбы с коррупцией, и люди, которые получили приговор за призывы к экстремистской деятельности, как студент Егор Жуков.

Газета «Коммерсант», которая ознакомилась с документом, пишет, что в этот же проект входят и уже традиционно включаемые в такие постановления категории граждан, как те, которые совершали преступления в возрасте до шестнадцати лет, участники боевых действий и ликвидаторы аварии на чернобыльской атомной станции.

Инициаторами амнистии стали депутаты Мосгордумы от фракций партии «Яблоко», «Справедливой России» и КПРФ, а также люди, которые не имеют отношения к городскому парламенту. Среди них – правозащитник Лев Пономарев, политики Дмитрий Гудков и Александр Соловьев и политолог Валерий Соловей.

Сама по себе Мосгордума не может инициировать амнистию, но если она поддержит эту идею, то проект могут внести в федеральный парламент.