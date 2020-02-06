Стоимость акций компании «Тесла» накануне упала на 20% из-за коронавируса, но затем незначительно отыграла падение

При закрытии биржи NASDAQ акции стоили чуть менее 735-ти долларов, что на 17% меньше, чем днем ранее. До этого акции автопроизводителя стремительно росли. Падение произошло после того, как компания объявила, что отгрузки автомобилей с завода в Шанхае, намеченные на февраль, решено отложить из-за распространения нового коронавируса.