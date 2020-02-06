Число погибших в результате аварийной посадки самолета в Стамбуле выросло до трех человек

179, по последним данным, пострадали. Вчера вечером самолет бюджетной авиакомпании «Пегасус Эйрлайнз», прибывший из Измира, после посадки выкатился за пределы полосы и загорелся. Лайнер развалился на три части. В обстоятельствах разбирается прокуратура. Самолет приземлялся в сложных погодных условиях – был ливень и сильный ветер.

Сегодня утром аэропорт Стамбула возобновил прием и отправку рейсов, однако многие лайнеры вылетают с опозданием. Некоторые рейсы отменены.