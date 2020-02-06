В Италии два человека погибли после того, как сошел с рельсов скоростной поезд

30 человек получили неопасные для жизни травмы, — сообщает газета Corriere della Sera. Поезд направлялся из Милана в Болонью. Причины аварии пока неизвестны. Погибли машинист и работник железной дороги. Движение на этом направлении приостановлено.
2020-02-06T10:31:00+03:00
2020-02-06T10:31:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 06 февраля 2020
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