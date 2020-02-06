Сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева скончался в Москве

Как пишет агентство Интерфакс со ссылкой на источник, Айдара Акаева обнаружили накануне в доме в коттеджном поселке Зеленая Лощина на Рублево-Успенском шоссе. По предварительным данным, он скончался от внезапной остановки сердца. Признаков насильственной смерти, по словам источника, нет. Через несколько дней Айдару Акаеву должно было исполниться 44 года.

Аскар Акаев вместе с семьей покинул Киргизию в 2005-м году после так называемой «тюльпановой» революции и сейчас живет в Москве. В отношении Айдара Акаева в Киргизии было возбуждено уголовное дело по обвинению в экономических преступлениях.