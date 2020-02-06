Старейший актер Голливуда Кирк Дуглас ушел из жизни

Ему было 103 года.

Об актерской карьере Дуглас, сын бежавших из Могилевской губернии еврейских мигрантов, грезил с самого детства. Во втором классе мальчик даже написал пьесу. Мама тогда сшила ему черный фартук, а он сыграл сапожника. За постановку и исполнение удостоился своей первой награды — от отца. Это был рожок с мороженным. Мой первый «Оскар», вспоминал как-то легендарный артист.

Как ни странно, настоящую награду американской киноакадемии Кирку Дугласу присудили лишь однажды — за достижения в кино. Номинаций, к слову, тоже было немного – всего три, хотя ролей — около сотни.

«Туз в рукаве», «Злые и красивые», «Жажда жизни». Дуглас и сам продюсировал фильмы. На съемки ленты «Тропы слава» он пригласил Стенли Кубрика. Их вторая совместная лента – «Спартак» — сделала обоих всемирно известными.

Несколько лет назад, во время празднования своего столетнего юбилея Кирк Дуглас сетовал в одном из интервью, что уже никого не знает в современном Голливуде и скучает по своим коллегам из золотой эпохи кино.

Легендой и гуманистом, который стремился к справедливости, назвал Кирка Дугласа его сын, известный актер Майкл Дуглас. По его словам, идеалы, в которые верил его отец, устанавливают стандарты, к которым следует стремиться.