В Мосгордуму внесли проект амнистии осужденных участников летних митингов

Авторами документа стали представители «Справедливой России», «Яблока», КПРФ, политик Дмитрий Гудков и фигурант «московского дела» Егор Жуков. В «Единой России» инициативу сочли политической, а не гуманистической. В других фракциях мнения разделились, — пишет газета «Коммерсантъ».

Объявление амнистии в России является прерогативой Госдумы. Если Мосгордума поддержит проект, документ от ее имени может быть внесен в федеральный парламент.