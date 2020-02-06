Камчатка, Смоленская и Псковская области возглавили список регионов с наибольшим дефицитом врачей

Такие данные Росстата приводит РБК. Издание отмечает, что подобные данные (они за 2018-й год) раскрыты впервые. Согласно отчету, наиболее остро нехватка ощущается в службе «скорой помощи», где на конец 2018-го была не закрыта каждая четвертая вакансия.
2020-02-06T10:02:00+03:00
2020-02-06T10:03:40+03:00
https://echo.msk.ru/news/2583232-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:02, 06 февраля 2020
Загрузка комментариев...