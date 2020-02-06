Камчатка, Смоленская и Псковская области возглавили список регионов с наибольшим дефицитом врачей

Такие данные Росстата приводит РБК. Издание отмечает, что подобные данные (они за 2018-й год) раскрыты впервые. Согласно отчету, наиболее остро нехватка ощущается в службе «скорой помощи», где на конец 2018-го была не закрыта каждая четвертая вакансия.