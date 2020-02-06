Число погибших от коронавируса выросло до 565-ти человек

Заражены 28 тысяч, — пишет газета South China Morning Post. Большинство заболевших – в Китае. За пределами КНР больше всего случаев в Японии, Сингапуре, Таиланде, Южной Корее и Австралии. Чиновники вводят новые ограничения из-за распространения заболевания.

Власти Тайваня, которые ранее в принципе запретили въезд туристов из Китая, приняли решение закрыть порты государства для всех круизных лайнеров, — сообщает агентство «Интерфакс». Это связано с тем, что уже на двух таких кораблях зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Один сейчас стоит на карантине неподалёку от берегов Японии, там выявили несколько десятков больных. Другой – в порту Гонконга, на борту которого нашли троих заболевших. Всего на обоих лайнерах сейчас находятся примерно по три тысячи пассажиров, их просят не покидать каюты.

Индия в свою очередь полностью запретила въезжать в страну тем иностранцам, которые посещали Китай в течение последних трёх недель. Это ограничение распространяется и на сухопутное, и на морское, и на воздушное сообщение, — пишет агентство ТАСС.

При этом, только за последний день количество заболевших значительно выросло. Если вчера власти КНР сообщали о двадцати четырех тысячах случаев, то уже сегодня этот показатель превышает двадцать восемь тысяч.

В России чиновники подтвердили два случая заболевания. Вакцины от нового вируса пока нет.

Всемирная организация здравоохранения необходимо около 700 миллионов долларов для предоставления помощи странам в борьбе с коронавирусом, — сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрийесус.

Гебрийесус отметил, что организация выделила 9 миллионов долларов из своего резервного фонда на случай ЧС.