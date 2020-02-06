Космический корабль «Союз» с экипажем из трех человек отстыковался от МКС и возвращается на Землю

Об этом сообщает Роскосмос. В «Союзе» находятся россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кука и итальянец Лука Пармитано. Спускаемый аппарат с экипажем должен приземлиться в Казахстане после полудня. На МКС остались космонавт Олег Скрипочка, а также астронавты Джессика Меир и Эндрю Морган.