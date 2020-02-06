В Нью-Йорке сегодня, по некоторым данным, может пройти экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии

Созыва брифинга, как утверждается, запросили США, Франция и Великобритания. По крайней мере, об этом сообщили источники нескольких российских информагентств. По их данным, в заседании Совбеза примут участие спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен и представители Управления по координации гуманитарных вопросов.

Встреча, как ожидается, пройдет на фоне трагического инцидента на северо-западе Сирии. В понедельник в результате артиллерийского обстрела в сирийской провинции Идлиб погибли пятеро турецких военных и трое гражданских лиц. Анкара обвинила в этом правительственные войска Башара Асада и в ответ нанесла удары по нескольким десяткам целей. В турецком Минобороны утверждают, что 76 сирийских солдат были «нейтрализованы». Действия Анкары поддержали в Вашингтоне. Госсекретарь США Майк Помпео охарактеризовал их как «самооборону», а также обвинил Россию, Сирию и Иран в нападении на жителей Идлиба.

В начале января в сирийской провинции Идлиб вступил в силу режим прекращения огня, однако позднее Анкара обвинила официальный Дамаск в его нарушении.