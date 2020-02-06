Новый коронавирус обнаружили уже более чем у 28-ми тысяч человек

С начала эпидемии 565 человек погибли. Об этом пишет газета South China Morning Post. За пределами Китая больше всего заболевших в Японии, Сингапуре, Таиланде, Южной Корее и Австралии.

В России, согласно официальной версии, были зарегистрированы два случая. Сегодня чиновники Минздрава отчитались о том, что все россияне, которых вывезли из китайского Уханя и поместили на карантин под Тюменью, чувствуют себя нормально и у них симптомов заболевания не проявляется.