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09:30, 06 февраля 2020

Еще 10 человек оказались заражены коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess

Еще 10 человек оказались заражены коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который отправлен на карантин недалеко от японской Иокогамы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Японии. Таким образом число заболевших на судне выросло вдвое. Лайнер был в двухнедельном круизе, который должен был завершиться два дня назад. На борту находится более 3,5 тысяч человек, в том числе 24 гражданина России, — сообщает агентство Интерфакс.
Посольство России в Японии говорит, что у россиян, находящихся на круизном лайнере, вирус пока не обнаружен.



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