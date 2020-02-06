В интернете выставили на продажу персональные данные клиентов микрофинансовых организаций

По утверждению продавца, в списке 1 миллион 200 тысяч человек. Своих клиентов там, в частности, обнаружила компания «Быстроденьги», — сообщает РБК. Также речь идет о тех, кто обращался в микрофинансовые организации «Займер», «еКапуста», «Лайм» и «Микроклад». Издание отмечает, что некоторые люди из списков подтвердили, что их данные в базе верны, но при этом сказали, что никогда не обращались за микрокредитами.