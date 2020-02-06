Минфин сегодня представит расчеты относительно компенсаций авиакомпаниям за приостановку рейсов в Китай

Из-за угрозы коронавируса полеты в КНР осуществляет только «Аэрофлот».

В начале недели Минтранс по поручению правительства сделал расчеты убытков авиакомпаний, и теперь свои предложения должен представить Минфин. Об этом накануне рассказал министр транспорта Евгений Дитрих, передает ТАСС. О каких суммах идет речь, неизвестно, но сообщается, что компенсация перевозчикам будет выплачена из бюджета.

Сейчас все рейсы из Китая перенаправляются в терминал F московского аэропорта Шереметьево. Там прибывших проверяют с помощью специального оборудования, включая тепловизоры для измерения температуры.

Авиасообщение между Россией и Китаем было ограничено с 1 февраля, пять российских компаний приостановили свою работу на этом направлении. Остались рейсы «Аэрофлота» между Москвой и несколькими китайскими городами, включая Пекин. Также прямые полеты по-прежнему выполняют четыре иностранные авиакомпании.

Ранее авиакомпания S7 объявила о приостановке полетов в Китай, а доставку пассажиров ее взял на себя «Аэрофлот».