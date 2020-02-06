Тверской суд Москвы сегодня рассмотрит иск бывшего фигуранта «московского дела» Алексея Миняйло к Минфину

Он потребовал 1,5 млн рублей компенсации за незаконное уголовное преследование.

Иск к Минфину связан с тем, что Миняйло почти два месяца провел в СИЗО по делу об акции 27 июля в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Волонтера штаба Любови Соболь обвинили в участии в массовых беспорядках летом прошлого года. Спустя два месяца после заключения под стражу следствие и прокуратура попросили изменить меру пресечения Миняйло на домашний арест, утверждая при этом, что получены доказательства его участия в массовых беспорядках.

Сам он настаивал, что 27 июля был в Хамовническом суде Москвы вместе с Соболь, а в акции принять участие и вовсе не успел, поскольку был задержан на подходе к Трубной площади. Об этом же, как писало интернет-издание «Медиазона», говорили и записи с камер видеонаблюдения. В итоге судья Артур Карпов отказался продлевать Миняйло меру пресечения и освободил его из-под стражи. Он посчитал, что в материалах дела нет признаков массовых беспорядков. В тот же день Следственный комитет прекратил дело против волонтера Любови Соболь за отсутствием состава преступления.

Иск Миняйло с требованием выплаты компенсаций за уголовное преследование стал первым среди бывших фигурантов «московского дела».