В Иерусалиме автомобиль наехал на группу солдат

Инцидент расследуется как теракт.

12 человек пострадали в результате наезда автомобиля, сообщили в израильской армии. По другим данным, пострадавших может быть 15. Все они – военнослужащие-новобранцы, призванные в армию в ноябре, пишет издание «NEWSru.co.il: новости Израиля». По его данным, инцидент произошел, когда молодые люди прогуливались по Иерусалиму после принятия присяги около Стены Плача.

Как сообщает издание «Новости Израиля» со ссылкой на очевидцев, военнослужащие собирались перейти улицу по пешеходному переходу, в этот момент автомобиль наехал на одного солдата, затем ускорился. Один из новобранцев получил тяжелые ранения, у остальных легкие травмы. Все пострадавшие были доставлены в больницы. Водитель автомобиля скрылся. По неподтвержденным данным, пустую машину обнаружили в одном из районов Иерусалима. На месте происшествия вместе с полицейскими, криминалистами работали сотрудники Общей службы безопасности

Поиски террориста, совершившего наезд, продолжаются. В городе усилены полицейские посты