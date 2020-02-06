Сенат Конгресса США оправдал Дональда Трампа по делу об импичменте

За признание Трампа виновным в злоупотреблении властью проголосовали 48 членов верхней палаты, за признание виновным в препятствовании работы Конгресса 47 сенаторов. Этого оказалось недостаточно для смещения главы государства с должности. Для импичмента были необходимы две трети голосов.

Дональд Трамп написал в Твиттере, что сегодня выступит с заявлением, как он выразился, «о победе страны над обманом с импичментом». Обращение американского лидера ожидается в 8 вечера по московскому времени.

Трамп стал третьим президентом США, в отношении которого процедура импичмента закончилась оправданием.