В возрасте 103-х лет умер голливудский актер Кирк Дуглас

Об этом в социальных сетях сообщил его сын, актер Майкл Дуглас. Он написал, что для всего мира его отец был легендой кинематографа и гуманистом, подававшим пример.

Кирк Дуглас снялся более чем в 80-ти фильмах, среди которых «Спартак», «Жажда жизни», «Злые и красивые». В середине 90-х актер был удостоен почетного «Оскара» за выдающийся вклад в кинематограф.