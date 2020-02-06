Власти Тайваня на фоне распространения нового коронавируса временно запретили въезд гражданам материкового Китая

Об этом сообщает агентство Киодо. С завтрашнего дня, по словам чиновников, будет запрещен въезд иностранцам, посетившим Гонконг или Макао. Таким образом власти Тайвая решили усилить ограничительные меры. Прежде они запретили въезжать иностранцам, побывавшим на материковом Китае в последние две недели.
2020-02-06T08:32:00+03:00
2020-02-06T08:33:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 06 февраля 2020
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