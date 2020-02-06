Силовики пришли с обыском в Министерство образования Хакасии

Как сообщает РБК со ссылкой на региональное управление Следственного комитета, это связано с расследованием уголовного дела о служебном подлоге. По версии СК, в прошлом году участники схемы приобрели несколько недостроенных помещений и выдали их за готовые объекты для размещения детских садов. Речь идет о садиках, которые должны были построить в рамках национального проекта «Демография». Ущерб, нанесенный государству, оценивается в 90 миллионов рублей.