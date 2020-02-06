Полиция расследует происшествие как теракт, — сообщает агентство Интерфакс. Водитель сбил пешеходов в районе железнодорожного вокзала, там, где находятся ночные заведения города. Он скрылся с места преступления. Найти его пока не удалось.
Тем временем израильская национальная медицинская служба сообщает, что один из пострадавших находится в критическом состоянии.
Не менее 15-ти военнослужащих пострадали в Иерусалиме, где автомобиль въехал в толпу людей
Полиция расследует происшествие как теракт, — сообщает агентство Интерфакс. Водитель сбил пешеходов в районе железнодорожного вокзала, там, где находятся ночные заведения города. Он скрылся с места преступления. Найти его пока не удалось.