Личные данные клиентов ряда микрофинансовых организаций продают через интернет

Имена, номера телефона, адреса электронной почты, даты рождения и паспортные данные более 1 миллиона 200 тысяч человек предлагают приобрести на специализированном интернет-сайте. Объявление обнаружило издание РБК. Утверждается, что это база данных клиентов одной крупной микрофинансовой организации, название которой не раскрывается. Но оказалось, что там собрана информация о людях, за последние пару лет обращавшихся в разные МФО, например, в «Быстроденьги», «Займер», «еКапуста» и другие. В ряде организаций подтвердили, что базы частично совпадают. У экспертов, опрошенных РБК, есть разные версии относительно того, как произошла утечка персональных данных. Как отмечает издание, этой базой могут воспользоваться мошенники, в частности для оформления онлайн-займов на имя жертвы – недостающую информацию они могут получить с помощью приемов социальной инженерии. Кроме того, базу могут купить другие микрофинансовые организации для привлечения новых клиентов.

Один из собеседников РБК рассказал, что в декабре уже был похожий случай незаконной продажи базы данных клиентов МФО.