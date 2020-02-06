Совбез ООН сегодня проведет заседание, посвященное так называемой «сделке века»

В нем примет участие старший советник Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Советник и зять Трампа Кушнер, который считается главным архитектором мирного плана для Палестины и Израиля, проведет закрытые консультации с членами Совбеза ООН. Презентация «сделки века» состоится по инициативе американской стороны. Встречу с Кушнером подтвердил постоянный представитель Бельгии при ООН Марк Пекстен, передает ТАСС.

О ключевых положениях мирного плана президент США объявил в конце января. Согласно этим предложениям, Палестина должна признать суверенитет Израиля над уже появившимися на ее территории еврейскими поселениями, а также отказаться от вооруженной борьбы. Кроме того, Вашингтон предложил сделать «неделимый» Иерусалим столицей Израиля, а «Восточный Иерусалим» — столицей Палестины. Израиль инициативу поддержал, а Палестина резко отвергла и объявила о прекращении всех контактов с США.

Ранее Кушнер в одном из интервью заявил, что «сделка века» — последний шанс палестинских арабов на обретение своего государства.