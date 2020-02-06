«Невиновен» — Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обеим статьям обвинений, предъявленных ему в рамках импичмента.

Процедура импичмента в отношении президента Трампа была начата 24 сентября прошлого года. Заслушав показания 17 свидетелей, включая действующих и бывших американских послов, 18 декабря Палата Представителей простым большинством голосов, которое имеется у демократов, вынесла Трампу импичмент, обвинив по двум статьям: злоупотребление властью — за то, что президент США пытался заставить украинские власти объявить о расследовании сына бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера в обмен на предоставление военной помощи Украине, и в воспрепятствовании работе Конгресса — за то что Белый Дом отказался предоставлять любые документы в рамках повесток Конгресса и запретил своим сотрудникам давать показания.

Процесс в Сенате, где сенаторы выступали в роли жюри присяжных и должны были решить виновен ли Трамп и подлежит ли отрешению от должности, начался 16 января. Стороны защиты и обвинения выступили с аргументами, после чего Сенат проголосовал против вызова свидетелей на процесс. Демократы хотели добиться показаний бывшего советника по нацбезопасности Белого Дома Джона Болтона, но не смогли заручиться четырьмя голосами республиканцев. 5 февраля процесс в рамках импичмента в Сенате был окончен оправданием Дональда Трампа по обеим статьям предъявленных ему обвинений, голосами 52 на 48.

Из всей республиканской партии За признание Дональда Трампа виновным и отрешение его от должности проголосовал только сенатор Митт Ромни, баллотировавшийся в президенты от Республиканской Партии в 2012 году, но проигравший Обаме. Дональд Трамп стал третьим президентом в истории США — после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, кому был вынесен импичмент. Все трое были оправданы в Сенате.