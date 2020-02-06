Умер знаменитый голливудский актер Кирк Дуглас. Ему было 103 года. Как пишет в Инстаграме его сын Майкл Дуглас, тоже известный актер, отец был представителем «золотого века» кинематографа и гуманистом, подававшим пример своей преданностью справедливости и идеалам, в которые верил. В числе наиболее известных фильмов, в которых снимался Кирк Дуглас, входят «Викинги», «Туз в рукаве», «Злые и красивые», Спартак". Всего актер исполнил роли более чем в 80 кинокартинах. В 1996 году он получил почетный «Оскар» за выдающуюся карьеру.
2020-02-06T07:32:00+03:00
2020-02-06T08:13:08+03:00
https://echo.msk.ru/news/2583160-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3215874.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:32, 06 февраля 2020
Загрузка комментариев...