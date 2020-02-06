Умер знаменитый голливудский актер Кирк Дуглас. Ему было 103 года. Как пишет в Инстаграме его сын Майкл Дуглас, тоже известный актер, отец был представителем «золотого века» кинематографа и гуманистом, подававшим пример своей преданностью справедливости и идеалам, в которые верил. В числе наиболее известных фильмов, в которых снимался Кирк Дуглас, входят «Викинги», «Туз в рукаве», «Злые и красивые», Спартак". Всего актер исполнил роли более чем в 80 кинокартинах. В 1996 году он получил почетный «Оскар» за выдающуюся карьеру.