Александр Габышев, называющий себя якутским шаманом, направил в ЕСПЧ жалобу на свое задержание и арест своих единомышленников. Как передает RFI, Габышев считает, что в отношнии него были нарушены статьи о праве на свободу и личную неприкосновенность и на справедливое судебное разбирательство. Также обращения в ЕСПЧ направили двое сторонников Габышева.
2020-02-06T07:32:00+03:00
2020-02-06T07:38:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:32, 06 февраля 2020
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