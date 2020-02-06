Александр Габышев, называющий себя якутским шаманом, направил в ЕСПЧ жалобу на свое задержание и арест своих единомышленников. Как передает RFI, Габышев считает, что в отношнии него были нарушены статьи о праве на свободу и личную неприкосновенность и на справедливое судебное разбирательство. Также обращения в ЕСПЧ направили двое сторонников Габышева.