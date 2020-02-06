Министр здравоохранения Приморья, вице-премьер региона Виктор Фисенко покидает пост по собственному желанию. Как сообщили ИФ в пресс-слежбе правительства края, — в связи с переходом на другую работу, какую, не уточняется. Фисенко стал региональным министром год назад.