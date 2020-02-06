Дональд Трамп сегодня выступит с заявлением в связи со своим оправданием в рамках импичмента. Соответствующий анонс президент США разместил у себя в Твиттере. Заявление прозвучит, когда в Москве будет 20:00.
2020-02-06T07:31:00+03:00
2020-02-06T08:14:08+03:00
https://echo.msk.ru/news/2583152-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3215876.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:31, 06 февраля 2020
Загрузка комментариев...