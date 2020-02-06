Сегодня сборная России сыграет первый матч Шведских хоккейных Игр – четвертого этапа Еврохоккейтура

Эксперименты продолжаются. Таков российский эпиграф к этому турниру. Единицы из нынешнего состава поедут на чемпионат мира, но зато впервые в сборную приглашены шестеро юных хоккеистов, которые заняли второе место на молодежном чемпионате мира. Василий Подкозин, Григорий Денисенко и Кирилл Марченко играют в одной тройке в СКА, но пока эта тройка четвертая, хотя ребята и успели забросить свои первые шайбы в КХЛ. Вообще в этом сезоне наша сборная играет в Евротуре плохо. Она занимает итоговое последнее место и впервые за много лет не смогла победить на домашнем Кубке Первого Канала. Понятно, что результат определяющего значения не имеет, но и по содержанию игры ничего выдающегося не видно. Замена Илья Воробьева на Алексея Кудашова ощутимых выгод не принесла.

Сегодня сборная России сыграет с командой Финляндии. Начало матча в 19.30. Трансляция на канале Матч ТВ.