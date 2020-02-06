Организаторы олимпийских игр в Токио обеспокоены из-за распространения коронавируса

Они опасаются, что это помешает подготовке к соревнованиям.

Исполнительный директор оргкомитета Олимпиады Тосиро Муто выразил надежду, что японские, китайские власти, а также Всемирная организация здравоохранения сделает всё возможное, чтобы остановить новый вирус. По его словам, эта болезнь может плохо сказаться на энтузиазме при организации летних игр, который наблюдается сегодня. Чиновник отметил, что эту проблему хорошо бы решить как можно скорее, — сообщает агентство ТАСС.

При этом, вчера стало известно о первых случаях заболевания коронавирусом недалеко от Японии. У её берегов сейчас стоит круизный лайнер Diamond princess, на борту которого нашли несколько десятков больных. Сейчас судно на карантине, пассажиров, которых насчитывают около трёх тысяч, просят не покидать каюты, и оно периодически подходит к суше, чтобы восполнить припасы.

Всего в мире насчитывается около двадцати четырех тысяч заболевших новым коронавирусом. Китайские власти сообщают, что выздороветь получилось у девятисот человек, а погибли от болезни почти пятсот.