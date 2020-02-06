Число умерших от короновируса в КНР возросло выросло до 563

Как сообщают медицинские власти Китая, заболевших уже более 28 тыс. чел. При этом из больниц выписано более 1100 пациентов.

США сегодня эвакуируют несколько сотен своих граждан из Китая, где продолжается эпидемия нового типа коронавируса.

Госдепартамент может на условиях возмещения расходов организовать для граждан США в целях эвакуации дополнительные рейсы из международного аэропорта Уханя, говорится в заявлении американского дипломатического представительства в Китае. Отмечается, что вылететь в Соединенные штаты смогут дети, супруги и родители американцев, если сами они гражданами США не являются. Перед отлетом медики в КНР будут проверять всех пассажиров, и в случае подозрений на заражение коронавирусом на борт их не пустят и могут принудительно госпитализировать. Еще одно обследование будет проведено уже по прилету в страну в Центре по контролю и профилактике заболеваний. Ранее американские власти объявили о введении 14-дневного карантина для прибывших из Китая.

Эвакуировать своих граждан Соединенные Штаты начали в конце января, среди тех, кого вывезли из КНР в первую очередь, были дипломаты и члены их семей.

Накануне российское посольство в Китае сообщило об успешном завершении эвакуации россиян из провинции Хубей, где возникла вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса.