На продажу выставлена база клиентов МФО с 1,2 млн записей

Как утверждает ее продавец, она затрагивает не одну компанию. В частности, своих клиентов там обнаружила микрофинансовая компания «Быстроденьги». По мнению экспертов, данные собраны из разных мест. «Пробник» базы, содержащий около 800 записей, включает Ф.И.О., номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения и паспортные данные россиян. Продавец не раскрывает название МФО, чьи данные у него оказались, но большинство клиентов, ответивших на звонки РБК, сообщили, что обращались за займами в компанию «Быстроденьги». Также в пробнике были данные клиентов микрофинансовых компаний «Займер» «еКапуста», «Лайм» и «Микроклад».