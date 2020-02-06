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06:31, 06 февраля 2020

Пневмония, вызванная новым короновирусом, обнаружена еще у 10 пассажиров круизного судна «Даймонд принсесс»

Пневмония, вызванная новым короновирусом, обнаружена еще у 10 пассажиров круизного судна «Даймонд принсесс». С 3 февраля оно стоит у побережья Йокогамы. Как сообщает японский Минздрав, новые инфицированные будут госпитализированы в префектуре Канагава. Их гражданство пока не уточняется. Ранее 10 пассажиров этого судна уже были отправлены в больницы с подозрением на коронавирус. Всего на лайнере более 3,5 тыс. человек.



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