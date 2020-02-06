Сенат США не поддержал обвинения против президента Дональда Трампа

Голосование по двум пунктам обвинений завершилось оправдательным решением. По первому пункту 48 членов сената проголосовали «за» и 52 «против», по второму это соотношение составило 47 и 53 голоса. При этом для вынесения импичмента обвинения должны были поддержать две трети сенаторов. Напомню, Трампа обвиняли в превышении полномочий из-за решения задержать выплаты военной помощи Украине и в препятствовании расследованию эпизода вокруг заморозки этой помощи.